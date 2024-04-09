Gupse Özay, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı!

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırmayı başardı.

Gupse Özay, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 17:11

Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, son paylaşımıyla sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Özay, en son yazıp başrolünde oynadığı 'Lohusa' adlı filminden sonra Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafıyla sevenlerini meraklandırdı.

Paylaşımında "Eyvah, gene ne yazıyor bu kadın" notunu düşen Özay, takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fotoğrafın detayları ve notun anlamıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü oyuncu, merak uyandırmayı başardı.

Özay'ın bu sıradışı paylaşımı, takipçileri arasında büyük bir spekülasyon yarattı. Sevenleri, Özay'ın yeni bir proje mi duyuracağı, yoksa başka bir sürpriz mi yapacağı konusunda heyecanla beklemeye başladı.

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