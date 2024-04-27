Günü değişen Yabani'den heyecan yaratan tanıtım!

Son dönemde reytingleri düşen Yabani dizisi için kanal yeni bir karar aldı ve dizinin yayın gününü değiştirdi. Artık cumartesi akşamları yayınlanacak olan Yabani'nin yeni bölümü 4 Mayıs'ta ekrana gelecek. Bu arada Yabani'den yeni bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda Rüya'nın öldüğüne dair merak uyandıran sahneler izleyenleri heyecanlandırdı.



İşte Yabani 32. Bölüm 2. Fragmanı





Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Now TV'de ekrana gelen Yabani'nin kadrosunda Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın ve Şebnem Hassanisoughi, Serdar Orçin, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Sarp İkiler, Güray Görkem, Aleyna Al gibi başarılı isimlerin bulunuyor.