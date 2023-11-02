Günlerdir evden çıkmayan Ozan Güven sonunda ortaya çıktı!

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Temmuz 2020'de Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Ozan Güven, karşı şikayet dilekçesi vererek Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başlayan bir tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edilmişti.

Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un vücudundaki yaralar hakkında kesin bir rapor alınması gerektiğine karar vermişti. Raporda, Deniz Bulutsuz'un yaralanmalarının hayatını tehlikeye atacak türden olmadığı ve tıbbi müdahale ile iyileştirilebileceği belirtilmişti.

Ozan Güven, avukatı Gülnur Tutumoğlu ile Kalamış'ta bir restoranda görüntülendi. İkili, mekandan çıkarken basın mensuplarıyla kısa bir konuşma yaptı. Ozan Güven, süreci mahkemede sona ereceğini söyledi ve "Her şey mahkemede belli olacak. Bugünler de geçecek inşallah" dedi. Oyuncu, evde olduğunu ve dışarı çıkmadığını ifade etti. Duruşmanın bir sonraki tarihinin 5 Aralık olduğu belirtildi.