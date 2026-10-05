Güneşin Doğduğu Yer'de Yer Yerinden Oynayacak: Ceyhun'dan Leyla'ya Şoke Eden Ahlaksız Teklif!

atv ekranlarında her perşembe akşamı fırtınalar estiren, yapımını TİMSBİ Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği fenomen dizi Güneşin Doğduğu Yer reytingleri altüst eden olaylarıyla magazin ve dizi kulislerini sallamaya devam ediyor. Yayınlanan son bölümün nefes kesen final sahnesi ve yeni bölüm fragmanında yaşananlar izleyicileri şoke eden gelişmelere sahne oldu.

Bağ Evinde Tansiyon Tavan Yaptı

Dizinin son bölüm finaline Ceyhun'un Leyla'ya bağ evinde yaptığı ahlaksız teklif damga vurdu. Oğluna kavuşabilmek için büyük bir hukuk ve yaşam mücadelesi veren Leyla'ya karşı ellerinde para dolu bir çantayla gelen Ceyhun yaptığı yardımların karşılığında ahlaka sığmayan şu şartı öne sürdü: "Benimle bir gece…"

Ne yazık ki bu skandal teklife sadece Leyla değil o sırada ani bir baskınla bağ evine giren Kenan da şahit oldu. Yaşanan büyük şokun ardından üçlü arasında ipin ucu koparken Leyla'nın bu teklife ne yanıt vereceği ve Kenan'ın donduran bu manzara karşısında nasıl bir intikam alacağı izleyicilerin merakını doruğa çıkardı.

Ceyhun'dan Herkesi Şoke Eden İtiraf

Yeni bölüm için yayınlanan çarpıcı tanıtım ise suların durulmayacağının sinyallerini verdi. Yaptığı ahlaksız teklifle tüm tepkileri üzerine çeken Ceyhun'un yakın çevresine yaptığı "Ben, Leyla'ya aşık oldum!" itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Çocukluk arkadaşı olan Kenan ile Ceyhun arasındaki iplerin tamamen kopmasına neden olacak bu duygu itirafı dizideki güç dengelerini altüst edecek gibi görünüyor.

Diğer yandan tanıtımda yer alan Kenan ile Leyla arasındaki yakınlaşma anları izleyicilerin yüreğine su serpti. Yaşanan tüm karanlık olaylara ve Ceyhun'un hamlelerine rağmen Kenan ile Leyla'nın duygusal olarak birbirine yaklaşması yeni bölümde yaşanacak romantik ve heyecan dolu anların müjdesini veriyor. Leyla'nın evladı Emir'e kavuşma mücadelesinde Kenan'ın atacağı yeni adımlar ve Ceyhun'a vereceği ceza şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Sürpriz gelişmeleri, tırmanan gerilimi ve tutku dolu sahneleriyle Güneşin Doğduğu Yer heyecan dolu dördüncü bölümüyle Perşembe akşamı atv'de!