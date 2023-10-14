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Güne depremle uyandık! Türkiye'de 3 korkutan deprem

6 Şubat tarihinde yaşanan yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminin ardından depremin adı bile herkesi korkutmaya yetiyor. Ne yazık ki deprem kuşağında bulunan ülkemizde depremler hiç eksik olmuyor. Türkiye bugüne de depremle uyandı. Akdeniz, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 3 farklı deprem meydana geldi.

Güne depremle uyandık! Türkiye'de 3 korkutan deprem
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 10:23

Türkiye, doğal afetlerle bir kez daha sarsıldı. Bugün erken saatlerde meydana gelen depremler, Akdeniz'in sularında ve Kahramanmaraş'ta hissedildi. Ülkemizin güvenlik ve afet yönetiminden sorumlu olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), halkı depremle ilgili bilgilendirdi.

Akdeniz'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Sabah saat 07.20 itibarıyla, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 15 kilometre olduğunu bildirdi. Bu doğal olay, çevre bölgelerde hafif sarsıntılara neden oldu. Deprem, özellikle sahil kesimlerinde hissedildi. Yetkililer, vatandaşların güvende olduğundan emin olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Kandilli Rasathanesi'nden Açıklama: Deprem Büyüklüğü 4

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'deki depremin büyüklüğünü 4 olarak değerlendirdi. Rasathanenin verilerine göre, depremin derinliği ise 76.6 kilometre olarak kaydedildi. Bu, depremin yüzeye daha yakın bir noktada meydana gelmediği anlamına geliyor. Derin depremler genellikle daha az zarar verir, ancak uzak bölgelerde bile hissedilebilirler.

Bu son depremler, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ülke, Akdeniz Plakası ile Anadolu Plakası'nın karşılaştığı bir bölgede yer aldığı için sık sık depremlere maruz kalır. Bu nedenle, halkın deprem hazırlığı ve bilinçli bir şekilde hareket etmesi büyük önem taşır.

Kahramanmaraş'ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sarsıcı bir deprem meydana geldi. Saat 08:48'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. AFAD, depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğunu duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 7.72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Hatay'da 3,1 Büyüklüğünde Deprem

Aynı gün Hatay'ın Defne ilçesinde de deprem meydana geldi. Saat 08:57'de kaydedilen bu depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak kaydedildi. AFAD, bu depremin yerin yaklaşık 7.18 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Depremler her zaman ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bu son depremler, vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Can ve mal kaybını önlemek adına deprem anında alınması gereken tedbirlerin bilinmesi önem taşıyor. İlgili kurumların açıklamalarını yakından takip etmek, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmak herkes için hayati önem taşıyor.

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