Günde 1 avuç yendiğinde vücudu tamamen yeniliyor! Kavrulmuş nohut mucizesine inanamayacaksınız

Türkiye'de kuruyemiş tüketimi oldukça yüksek. Özellikle kavrulmuş nohuttan yapılan leblebi en sevilen ve en çok tercih edilen kuruyemişlerden. Uygun fiyatı ve lezzetiyle çokça tercih edilen leblebinin faydaları da saymakla bitmiyor. İçerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif gibi insan sağlığına faydalı elementler sayesinde leblebi tam bir şifa deposu.

Mide Rahatsızlıklarından Kurtarır

Leblebi denince akıllara sarı leblebi gelir. Ancak beyaz leblebi de en az sarısı kadar faydalı. Mide asidini dengeleme özelliği bulunan beyaz leblebi, bu özelliği sayesinde mide rahatsızlığı çeken birçok vatandaşın derdine deva olabiliyor. Reflü, gastrit ve ülser gibi miderahatsızlıklarını önleme özelliği bulunan beyaz leblebi, ayrıca midede oluşan yanma, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıkları da önler. Günde bir avuç beyaz leblebi tüketerek birçok mide rahatsızlığından kurtulabilirsiniz.

Diyet Listelerinin Baştacı

Mide rahatsızlıklarına iyi gelen leblebi, aynı zamanda tokluk hissi verir. Bu sayede kilo vermek isteyenlere yardımcı olan leblebi, diyet listelerinde mutlaka bulunur. Lifli yapısı sayesinde bazal metabolizma hızını artıran leblebi, vücudunuzun sindirim için daha fazla kalori harcamasını sağlar. Böylelikle kilo kontrolünüze de yardımcı olur. Leblebinin diyet listelerinin en başına yazılmasının bir başka sebebi de yağ oranının çok düşük olmasıdır. Leblebinin yağ oranı diğer kuruyemişlere göre oldukça düşüktür.

Damar ve Cilt Sağlığına İyi Gelir

Leblebi genişleyen damarların eski haline dönmesinde önemli rol oynar. Böylelikle kalp damar hastalıklarına karşı direncinizi artırır. Ayrıca vücuttan zararlı bakterilerin atılmasını da sağlar. Antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirir ve daha parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Yüksek Kolesterolü Engeller

Leblebinin diğer kuruyemişlere nazaran yağ oranı oldukça düşüktür. Uzmanlar düşük yağ oranı nedeniyle leblebi tüketimini önerir. Vücutta kolesterolün temel sebebi yağlardır. Bu sebeple leblebi yüksek kolesterolün önüne geçer.

İltihaplı Yaralardan Kurtulun

Leblebinin antibakteriyel özelliği bulunur. Bu sebeple leblebi tüketimi vücudunuzdan bakterilerin atılmasında yardımcı olur. Bu sayede vücudunuzda oluşan iltihaplı yaralardan da kurtulmuş olursunuz. Özellikle ağız içinde oluşan yaralardan kurtulmak için leblebi tüketmek oldukça faydalı olacaktır.

Kemik Sağlığını destekler

Leblebi yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Kalsiyum kemiklerin ana yapı taşıdır. Dolayısıyla kemik gelişimi çağındaki çocukların günde 1 avuç leblebi tüketmeleri önerilir. Ayrıca kemik erimesi sorunu yaşayan insanlar da leblebi tüketerek kemik sağlığını koruyabilir. Ayrıca kalsiyum dişlerin yapısında da bulunur. Bu sebeple leblebi diş sağlığını da olumlu yönde etkiler.

Bebeğinizi Besler

Leblebinin neredeyse hiç bilinmeyen en önemli faydası da folik asit içeriğidir. Folik asit erken doğum ve doğumda oluşabilecek anomalileri engeller. Ayrıca anne sütünün artışını da sağlar. Bu sebeple gebe kadınlar ve emziren annelerin folik asit alması önerilir. Bu sebeple leblebi tüketimi hem annenin hem de bebeğin sağlığında önemli bir rol oynar.

Yüksek Tansiyonu Engeller

Leblebi yüksek oranda potasyum içerir. Bilindiği gibi potasyum kan basıncını dengeler. Bu nedenle yüksek tansiyon sorunu yaşayanların günde 1 avuç leblebi tüketmeleri önerilir.