Bereketli Topraklar, Show TV’de başlıyor. Adana’da geçen hikaye; aşk, güç mücadelesi ve intikam ekseninde ilerliyor.

Gülsim Ali'den Ters Köşe: Savcı Nevin'in Mücadelesi
Yayın Tarihi : 29-10-2025 12:17

Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar, izleyicileri güçlü bir aile mücadelesinin ortasına davet ediyor. Yapımını Süreç Film’in üstlendiği dizinin senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın gerçekleştiriyor. Senaryoyu ise Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.

Dizi, Adana’nın iki köklü ailesi arasında yeniden alevlenen savaşı ekrana taşıyor. Geçmişten gelen hesaplaşmalar, bastırılmış duygular ve yeniden doğan çatışmalar, hikâyeyi derin bir noktaya taşıyor. Bereketli Topraklar, hırs, ihanet ve intikam gibi güçlü temaları merkeze yerleştiriyor. Tüm bu çatışmalar içinde filizlenen aşk ise hikâyenin en çarpıcı yönünü oluşturuyor.

Hırs ve İhanet Arasında Bir Aşk

Dizinin merkezinde Gülsim Ali tarafından canlandırılan Savcı Nevin yer alıyor. Mesleğine büyük bir bağlılıkla yaklaşan Nevin, Adana’ya yeni atanır. Adalet duygusunu hayatının merkezinde tutan Nevin, Bereketoğlu ve Karahanlı aileleri arasındaki gerilimde kendisini sadece bir savcı değil, olayların tam ortasında kalmış bir kadın olarak bulur.

Nevin’in her şeye rağmen kalbini kapalı tutma kararı, Ömer Bereketoğlu ile tanışmasıyla değişir. İkili arasındaki ilk çatışma, zamanla duygusal bir bağlılığa dönüşür ve bu bağ büyük bir aşk hikâyesinin fitilini ateşler.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Bereketli Topraklar’ın oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler bulunuyor:
Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay dizide yer alıyor.

Her karakter, aileler arasındaki dengeleri değiştirecek güçte bir rol üstleniyor.

Yayın Tarihi

Bereketli Topraklar, ilk bölümüyle 2 Kasım Pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

