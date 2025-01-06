Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'le cinsel hayatını anlattı: "Hiç hap kullanmadan..."

Gülseren Ceylan, "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti," diyerek Erbil’le ilişkilerindeki uyumu anlattı.

Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile çocuk sahibi olmak istediklerini belirterek şu sözleri ekledi:

"Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı çok istiyorduk ve asla korunmadık. Ama ben hamile kalamadım, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik."

Açıklamalarıyla gündem olan Gülseren Ceylan, ayrılığın ardından sessizliğini bozarak ilişkilerine dair ilk kez bu kadar açık konuştu. Mehmet Ali Erbil cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.