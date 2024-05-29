Gülşen’in doğum günü partisinde Edis ve Mabel Matiz ile dansı sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Gülşen’in doğum günü partisi, Türk pop müziğinin yıldızlarını bir araya getirdi ve eğlenceli anlarla dolu unutulmaz bir geceye sahne oldu. Partinin en çok konuşulan anlarından biri ise Gülşen’in, Edis ve Mabel Matiz ile birlikte dans ettiği dakikalar oldu.

Pop müziğin sevilen isimlerinin bu keyifli anları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin dansları ve eğlenceli halleri, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşılan videolar ve fotoğraflar, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

Gülşen’in doğum günü kutlaması, hem ünlüler dünyasında hem de sosyal medyada uzun süre konuşulacağa benziyor.