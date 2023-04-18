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Gecce Magazin Haberleri
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Gülşen'den mesaj var: "Bazı kavuşmalara az kaldı"

Konserinde imam hatip liselilere dair yaptığı şakadan sonra hakkında dava açılan ve 25 Ağustos'ta tutuklanan daha sonrasında ise tahliye edilen Gülşen, yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından İspanya’ya oğlu Azur Benan’ın yanına gitmişti. Ünlü şarkıcı, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gülşen'den mesaj var:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2023 11:30

Gülşen'in 30 Nisan 2022'deki İstanbul konseri sırasında imam hatiplilerle ilgili sözleri olay olmuştu. Gülşen'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, cezaevindeki dördüncü gününde adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

UZUN SÜRE SONRA İLK PAYLAŞIM 

Yaşananların ardından uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Gülşen uzun zaman sonra bir paylaşım yaptı. Gülşen, paylaşımında "Bazı kavuşmalara az kaldı" sevenlerini heyecanlandırdı.

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