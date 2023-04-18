Gülşen'den mesaj var: "Bazı kavuşmalara az kaldı"

Gülşen'in 30 Nisan 2022'deki İstanbul konseri sırasında imam hatiplilerle ilgili sözleri olay olmuştu. Gülşen'e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, cezaevindeki dördüncü gününde adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.





UZUN SÜRE SONRA İLK PAYLAŞIM

Yaşananların ardından uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Gülşen uzun zaman sonra bir paylaşım yaptı. Gülşen, paylaşımında "Bazı kavuşmalara az kaldı" sevenlerini heyecanlandırdı.