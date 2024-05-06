Gülşen'den Eurovision açıklaması: 'Eğer böyle bir fırsat gelirse..."

Ünlü müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak isteyip istemediği konusunda meslektaşı Sertab Erener'in geçmiş başarısını övdü. Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdiği bir röportajda bu konuya açıklık getirdi.

Gülşen'den Eurovision açıklaması: 'Eğer böyle bir fırsat gelirse...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2024 09:37

Son akşam Kıbrıs'taki bir otelde performans sergileyen Gülşen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Popçu, yeni şarkısının 17 Mayıs'ta piyasaya çıkacağını açıkladı.

"Gelişmiş yeni şarkım 17 Mayıs'ta yayınlanacak. Her şey hazır durumda. Klip ve fotoğraflar çekildi. Şarkının sözleri ve müziği geleneksel olarak bana ait, aranjman ise Ozan Çolakoğlu tarafından yapıldı. Harika bir yaz şarkısı oldu."

Eşi Ozan Çolakoğlu ile çalışırken bazen gerilim yaşadıklarını da belirten Gülşen, "İkimiz de işimizi çok ciddiye alıyoruz. Şarkı tamamlandıktan sonra sabırsızlanıyorum, hemen duymak istiyorum. Onunla çalışırken biraz aceleci olabiliyorum. Bu süreçte aramızda bazı anlaşmazlıklar oluyor" dedi.

Boş zamanlarında sadece oğlu Azur ile vakit geçirdiğini dile getiren sanatçı, oğlunun müziğe ilgi duyduğunu ve müziği sevdiğini söyledi.

2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Sertab Erener'in bu yılki organizasyonda konuk olarak sahneye çıkacağı hatırlatılan Gülşen, "Sertab'ın şarkısı gerçekten harikaydı. Onu dinledikçe hala heyecanlanıyorum. Eğer tekrar böyle bir fırsat gelirse, ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu sadece şarkı söylemek değil. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibi bir yer dünyada yok" dedi.

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