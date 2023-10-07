Gülşen, Seda Sayan'ı örnek aldı! Tek kalemde sildi

Seda Sayan, bir süre önce Instagram hesabında radikal bir değişiklik yaparak eşi ve oğlu dışındaki herkesi takip etmeyi bırakmıştı. Bu değişiklikle en dikkat çeken isimlerden biri de uzun süre dostu olan Safiye Soyman oldu. Seda Sayan'ın bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi, Gülşen de benzer bir sosyal medya hamlesi yaparak dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Gülşen, Instagram hesabını daha profesyonel bir şekilde yönetmek amacıyla işin uzmanlarıyla çalışmaya karar verdi. Bu kararın bir sonucu olarak, 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi ve oğlu Azur'un babası olan ozan Çolakoğlu dahil olmak üzere herkesi takip etmeyi bıraktı.