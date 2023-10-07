Advert

Gülşen, Seda Sayan'ı örnek aldı! Tek kalemde sildi

Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından eşi ve oğlu hariç herkesi takibi bırakmıştı. Sanatçının sildiği isimler arasında yakın dostu Safiye Soyman da yer alıyordu. Sayan'ın ardından Gülşen’den de sosyal medya hamlesi geldi.

Gülşen, Seda Sayan'ı örnek aldı! Tek kalemde sildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:06

Seda Sayan, bir süre önce Instagram hesabında radikal bir değişiklik yaparak eşi ve oğlu dışındaki herkesi takip etmeyi bırakmıştı. Bu değişiklikle en dikkat çeken isimlerden biri de uzun süre dostu olan Safiye Soyman oldu. Seda Sayan'ın bu hamlesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi, Gülşen de benzer bir sosyal medya hamlesi yaparak dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Gülşen, Instagram hesabını daha profesyonel bir şekilde yönetmek amacıyla işin uzmanlarıyla çalışmaya karar verdi. Bu kararın bir sonucu olarak, 3.3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi ve oğlu Azur'un babası olan ozan Çolakoğlu dahil olmak üzere herkesi takip etmeyi bıraktı.

Benzer Haberler
Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız bir yaşına girdi Murat Yıldırım: Bugün Miray’ımız bir yaşına girdi
Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı evleniyor! İşte nikâh detayları Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük aşkı evleniyor! İşte nikâh detayları
Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti Devrim Özkan, Lucas Torreira ile aşk yaşadığını itiraf etti
Hülya Avşar'ın yaza vedası olay oldu! Hülya Avşar'ın yaza vedası olay oldu!
Afra Saraçoğlu lansman tarzıyla dikkat çekti! Afra Saraçoğlu lansman tarzıyla dikkat çekti! "Çok doğalsın"
Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? Emre Altuğ eski eşi Çağla Şıkel'e tepkili mi? "Hadsizlik..."
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?