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Gülşen: Ben Azur'dan daha yaramazım!

Şarkıcı Gülşen, aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da evlenmiş ve Ocak 2017'de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almıştı. Etiler'de objektiflere takılan 47 yaşındaki popçu, ailesiyle birlikte Londra'ya taşındığına dair çıkan iddialara açıklık getirirken, altı yaşındaki oğlu hakkında da konuştu.

Gülşen: Ben Azur'dan daha yaramazım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2023 12:12

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Saçlarının yeni halini beğendiğini belirten Gülşen, "Bu saç modelini uzun süre kullanırım, gerçekten sevdim" açıklamasını yaptı.

Basın mensuplarının "Oğlunuz Azur Benan nasıl?" sorusuna Gülşen, "Azur her geçen gün büyüyor. Çok şey değişiyor ve ondan çok şey öğreniyorum. Çok tatlı, anlatmaya kelimeler yetmez. Beni hiç üzmüyor. Ben ondan daha yaramazım" şeklinde espriyle cevap verdi.

Gülşen'e yöneltilen "Nasıl bir annesiniz?" sorusuna ise, "Kuralların olması önemli ama ben kuralcı biri değilim. Kendini bulması için dinlemenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Çocuğa rehberlik etmek tabii ki anne ve babanın sorumluluğu arasında olan bir şey ama ne okuyacağına, ne giyeceğine, ne söyleyeceğine, ne hayal kuracağına kendisi karar vermeli. O bir birey ve onun hayatı kendi sorumluluğunda" yanıtını verdi.

Azur Benan'ın eşi Ozan Çolakoğlu'na ve kendisine çok benzediğini ifade eden Gülşen, "Yüz hatlarını tamamen ikimizden aldı. Sizi çok seviyor Azur, küçükken mikrofonları yiyordu hatırlarsanız. Görünce siz karar verin" şeklinde konuştu.

Londra'ya taşındığı iddialarına değinen Gülşen, "Londra'ya taşındığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor. Doğru olmayan çok haber çıkıyor. Bu haber de onlardan biri" dedi.

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