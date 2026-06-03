Gülse Birsel'in 2 Aile Arasında Filminden İlk Görüntüler Geldi

Türk sinemasının en sevilen komedilerinden biri olan Aile Arasında uzun bir aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. BKM imzası taşıyan devam filmi "2 Aile Arasında" çekimlerinden paylaşılan ilk karelerle şimdiden merak uyandırdı.

Vizyon Tarihi Belli Oldu

Filmin en çok beklenen detaylarından biri de vizyon tarihiydi. Yapım ekibi sonunda bunu da açıkladı. "2 Aile Arasında" 4 Aralık 2026’da sinemalarda olacak. Yani yıl sonuna doğru sinema salonlarında bol kahkahalı bir dönem başlıyor diyebiliriz.

Efsane Kadro Yeniden Bir Arada

Filmin en güçlü tarafı yine oyuncu kadrosu. İlk filmdeki sevilen isimlerin büyük bölümü geri dönüyor. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman ve Gülse Birsel gibi isimler yine projede yer alıyor.

Bunun yanında Şevket Çoruh, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar ve daha birçok tanıdık yüz de kadroda. Yani film “eski ekip yeniden toplandı” havasını fazlasıyla veriyor.

Senaryo yine Gülse Birsel’e ait. İlk filmdeki o keskin mizah ve karakter diyaloglarının devam edeceği şimdiden belli gibi. Yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor. Bu ikilinin birleşimi de zaten beklentiyi iyice yükseltiyor.

Konu Yine Aile Kaosu

Film ilk yapımın bıraktığı yerden devam ediyor gibi. Yani yine bol karışıklık yanlış anlaşılmalar ve “aile içi krizler” var. Ama tam da bu kaos filmi eğlenceli yapan şey. Yeni filmde karakterler yeniden bir araya geliyor ve ortaya yine bol sürprizli komik olaylar çıkıyor.

Çekimlerden İlk Kareler Heyecan Yaratttı

Setten paylaşılan ilk görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Eski kadroyu yeniden bir arada görmek izleyicilerde ciddi bir nostalji etkisi yarattı. Özellikle ilk filmi sevenler için bu devam filmi şimdiden “kaçmaz” listesine girmiş durumda.

Kısacası 2 Aile Arasında hem güçlü kadrosu hem sevilen hikâyesiyle 2026’nın en çok konuşulan filmlerinden biri olmaya aday. Aralık ayında sinemada bol kahkaha garanti gibi görünüyor.