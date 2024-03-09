Gülse Birsel müjdeyi verdi: 'Geliyor'

Önceki akşam bir davete katılan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, basın mensuplarıyla konuşarak sevenlerine yeni bir proje müjdesi verdi. Ünlü isim, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi unutulmaz projelere imza atmıştı. Şimdi ise Aile Arasında'nın ikinci filmi üzerinde çalıştığını açıkladı.



"Aile Arasında 2" geliyor

Gülse Birsel, "Aile Arasında 2"nin senaryosunu yazdığını belirtti ve ne zaman izleyiciyle buluşacaklarını zamanın göstereceğini söyledi. Bunun yanı sıra, bir dizi projesi üzerinde de çalıştığını dile getirdi.

"Bir televizyon kanalı ve dijital platformlar projemle ilgileniyor. Senaryoyu yazıp uzunluğunu görmem gerekiyor. Ancak net bir karar vermedim, gelecek sezon için olabilir ama yakın bir tarihte olmayacak" açıklamasında bulundu.