Türk komedi televizyonunun üretken kalemlerinden ve başrol oyuncularından Gülse Birsel ekranlara geri dönmek için aradığı tek şartı açıkladı. Uzun süredir televizyon dizisi projelerinden uzak duran başarılı isim bu kararın arkasındaki temel sebebin mevcut dizi süreleri olduğunu belirtti.

"Öyle Bir Mucize Olursa Televizyona Dönme İhtimalimiz Artar"

Mevcut yerli dizi sürelerinin yaratıcı ekipler ve oyuncular için yıpratıcı bir boyuta ulaştığına dikkat çeken Gülse Birsel, sektördeki yapısal sorunlara değindi. Televizyon kanallarında yayınlanan dizilerin uzunluğunun hikaye anlatımını zorlaştırdığını ifade eden ünlü senarist koşulların iyileşmesi halinde ekrana dönebileceğinin sinyalini vererek şu açıklamayı yaptı:

"Belki televizyon dizileri önümüzdeki dönemde kısalır. Öyle bir mucize olursa televizyona dönme ihtimalimiz de artar. Diziler 80-90 dakikaya düşerse hepimiz razıyız."