Güllü’ye veda: Ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut), Yalova Çınarcık’ta bulunan evinin 6’ncı katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında yaşamını yitiren ünlü şarkıcı, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Acı haberi oğlu duyurdu

Üzücü haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından paylaştı. Yağız açıklamasında, “Annem değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada çıkan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Cenazeye sanat dünyasından yoğun katılım

Cenaze törenine Güllü’nün yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Tören boyunca gözyaşları sel oldu. Ünlü şarkıcının hayranları da törene gelerek ona son kez veda etti.

Kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi

Acı kayıptan en çok etkilenenlerden biri ise şarkıcının kızı Tuyan Ülkem oldu. Gasilhanede fenalık geçiren Ülkem, tören sırasında ayakta durmakta zorlandı. Gözyaşları içinde “Annem gitti baba” diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Mirası şarkılarıyla yaşayacak

Müzik kariyeri boyunca sevilen eserlere imza atan Güllü, arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Hayranları, onun şarkılarının daima yaşamaya devam edeceğini söylüyor.