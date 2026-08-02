Güllü Davasında Yeni Perde! Kızı İçin Müebbet İstendi

Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un geçen yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılığın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor.

Savcılığın İddiaları Dikkat Çekti

İddianamede yer alan bilgilere göre savcılık olayın bir kaza olmadığı görüşünde. İddiaya göre olay gecesi Gül Tut'un çok sevdiği "Malkata" isimli roman havası özellikle açıldı ve sanatçının odaya gelmesi sağlandı. Savcılık bunun planın bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında ise olay öncesine ait ses kayıtları da incelendi. Rapora göre düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin "Hadi görüşürüz" dediği değerlendirildi. Savcılık, bu sözün ardından Gül Tut'un pencereden atıldığı iddiasını dosyaya ekledi.

Tanık İfadeleri Dosyada Yer Aldı

Olay sırasında evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu'nun ilk ifadesiyle daha sonra verdiği ifade arasında farklılık olduğu belirtildi. Son ifadesinde annenin pencereden itildiğini öne süren tanığın, avukatıyla yaptığı telefon görüşmesinde de "Gerçekleri anlatacağım" dediği iddianamede yer aldı.

Savcılık ayrıca olaydan önce gönderildiği öne sürülen bazı mesajları ve tanık beyanlarını da deliller arasında gösterdi. Bu mesajların olayın önceden planlandığı iddiasını desteklediği öne sürüldü.

Son Kararı Mahkeme Verecek

Soruşturma kapsamında kamera kayıtları bilirkişi raporları, dijital incelemeler ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildi. Savcılık tüm bu deliller doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Öte yandan dosyadaki tüm bu iddialar henüz yargılama aşamasında bulunuyor. Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalar mahkemede değerlendirilecek ve davanın sonucunda nihai kararı yargı verecek.