Güllü Davasında Karar Çıktı: Kızı Tuğyan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı!

Türkiye'yi derinden sarsan ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) şüpheli ölümüne ilişkin açılan davada nihayet karar çıktı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin 6. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden merhum sanatçının ölümüne dair yürütülen yargılama sürecinde son perde kapandı. Davanın tek tutuklu sanığı olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter mahkeme heyeti tarafından "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İki celsede sonuçlanan bu tarihi davanın detayları ve mahkeme salonunda yaşananlar adliye ve magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Yalova'daki Şüpheli Ölümde Adalet Yerini Buldu

Sanat dünyasının sevilen sesi Güllü'nün (Gül Tut) trajik bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma adım adım cinayet şüphesini güçlendirmişti. Olay gecesi yanında bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı çıkarılmış İstanbul'da yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanan Gülter "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 10 aylık titiz soruşturma ve hazırlanan 21 sayfalık iddianamenin ardından Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama süreci bugün görülen ikinci celseyle karara bağlandı.

Duruşmada Kritik Deliller ve Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Karar duruşmasına damga vuran en önemli detaylardan biri Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları tarafından mahkeme heyetine sunulan olay gecesine ait yeni kamera görüntüleri ve uzman raporu oldu. Avukatlar mahkemedeki savunmalarında şu çarpıcı iddialara yer verdi:

"Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata'yı açalım öyle oynasın' dediği Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil sanık olması gerekmektedir."

Avukatlar Sultan Nur Ulu'nun da dosyaya dahil edilerek yargılanmasını talep ederken Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları ise Güllü'nün olay anında alkollü olduğunu evdeki zeminin kaygan olabileceğini savunarak suçlamaları reddetti.

Tuğyan Ülkem Gülter'den Gözyaşları İçinde İftira Savunması

Mahkemenin verdiği aranın ardından sanık kürsüsüne çıkan Tuğyan Ülkem Gülter yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti ve annesinin düştüğünü görmediğini öne sürdü. Savunmasında oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Gülter şu ifadeleri kullandı:

"Görsem tutardım. Her anne kız arasında tartışma olsa da sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim. Sultan neden iftira attı anlamıyorum. Sultan'ın hep yanındaydım... İftiraya uğradığıma inanıyorum. Ne kadar ağır tahmin bile edemezsiniz. İnsanın kendi vicdanını susturmasına yetmez. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız."

Mahkemeden Ağırlaştırılmış Müebbet Kararı Çıktı

Tüm savunmaları ve sunulan delilleri değerlendiren Yalova Ağır Ceza Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davanın tek tutuklu sanığı Tuğyan Ülkem Gülter'i "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararı duyduğu an gözyaşlarına boğulan Gülter'in duruşma salonundaki yıkık hali dikkat çekerken mahkemenin verdiği bu karar kamuoyunda ve sanat camiasında adalet duygusunu bir nebze olsun tatmin eden bir gelişme olarak karşılandı.