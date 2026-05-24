Güller ve Günahlar’ın Yıldızından Estetik Yorumu

“Güller ve Günahlar” dizisiyle adından sıkça söz ettiren Oya Unustası hem performansı hem karakter derinliğiyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Dizide canlandırdığı Berrak karakteriyle öne çıkan oyuncu projeye dair yoğun duygusal bir bağ kurduğunu ifade ediyor. Set ortamının uyumu ve ekip içindeki dayanışma ise onun için süreci daha özel kılıyor.

Berrak Karakteriyle Kurduğu Bağ

Unustası Berrak karakterine yaklaşımını anlatırken oldukça içten ifadeler kullandı. Zor bir karakterle karşı karşıya olduğunu belirten oyuncu zaman zaman kendi iç dünyasındaki bazı yönlerle de yüzleştiğini söylüyor. Bu süreçte karakterin dönüşümünü adeta uzaktan izleyen biri gibi değil onunla birlikte ilerleyen biri gibi hissettiğini dile getiriyor.

Oyuncu kendi kişiliğinde de mükemmeliyetçi bir taraf bulunduğunu kabul ediyor. Ancak bu durumun zaman zaman kendisine yük oluşturduğunu da açıkça ifade ediyor. En sert eleştirileri başkalarına değil kendisine yönelttiğini söyleyen Unustası son dönemde bu yaklaşımı daha şefkatli bir bakışla değiştirmeye çalıştığını anlatıyor.

Estetik Sorusuna Net Yanıt

Röportajın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise estetik konusundaki açıklamaları oldu. Oya Unustası estetiğe karşı olmadığını belirtse de kendi doğal halini korumak istediğini vurguluyor. Aynaya baktığında kendisini değiştirme baskısıyla karşılaşmak istemediğini söyleyen oyuncu “kendime yeni bir maske yaratmak istemem” sözleriyle dikkat çekti. Bu yaklaşımı sektördeki güzellik algısına dair önemli bir duruş olarak değerlendiriliyor.

Sektördeki Kadın-Erkek Dengesi Üzerine Düşünceler

Unustası oyunculuk sektöründe kadınların yaşadığı baskılara da değiniyor. Kadın oyuncuların daha genç yaşlarda farklı rollere yönlendirilmesini eleştirirken erkek oyuncuların daha esnek kariyer fırsatlarına sahip olmasını adaletsiz bulduğunu ifade ediyor. Bedenin bir enstrüman gibi görüldüğü bu alanda estetik beklentilerin giderek arttığını da dile getiriyor.

Aşk, Emek Ve Hayat Dengesine Bakışı

Özel hayatına dair soruları da yanıtlayan oyuncu evliliğinde emek ve sabrın önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. Uzun yıllara yayılan ilişkilerde karşılıklı anlayışın ve iletişimin belirleyici olduğunu ifade ederken iki kişilik bir yolculuğun sürekli gelişim gerektirdiğini vurguluyor. Hayata dair bakışında artık daha az kaygı ve daha fazla güven olduğunu belirten Oya Unustası her şeyin bir akış içinde ilerlediğine inanıyor. Kalbi dinlemenin önemini vurgularken hayatı fazla kontrol etmeye çalışmanın yorgunluk yarattığını söylüyor.