Güller ve Günahlar'ın Yeni Sezonunda Büyük Sürpriz: Yusuf Tecer Geliyor!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi "Güller ve Günahlar", heyecan dolu bir sezon finaliyle ekranlara veda ediyor.

Güller ve Günahlar'ın Yeni Sezonunda Büyük Sürpriz: Yusuf Tecer Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 21:10

Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi "Güller ve Günahlar" ilk sezonunu bu akşamki finalle noktalıyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı NGM imzalı yapım sadece Türkiye'de değil tam 120 ülkeye yapılan satışla dünya çapında bir başarıya imza attı. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in yaptığı dizi izleyicileri ekran başına kilitleyen büyük final sahnesiyle sezonu kapatıyor: Serhat, Kader'in öz babası olduğunu öğreniyor.

Yusuf Tecer Karakteri Dengeleri Değiştirecek

Yeni sezonda dizinin hayranlarını bekleyen en büyük gelişmelerden biri hikâyenin derinleşmesi olacak. Diziye Yusuf Tecer karakteri giriyor. Serhat’ın babası olarak izleyici karşısına çıkacak olan bu gizemli figürün dizideki tüm dengeleri altüst edeceği şimdiden konuşulmaya başlandı. Hikâyenin merkezinde yer alacak olan Yusuf Tecer karakterine kimin hayat vereceğiyse magazin dünyasının yeni gündem maddesi oldu.

Başrol İçin Hummalı Çalışma

Dizinin hayranları sosyal medyada Yusuf Tecer karakterini kimin oynayacağına dair tahminler yürütmeye başladı. Yapım ekibi sessizliğini koruyor. Çok sayıda usta isimle görüşmelerin sürdüğü ve yapımcıların karakterin ağırlığını taşıyabilecek güçlü bir oyuncu arayışında olduğu edinilen bilgiler arasında. Başarılı geçen bir sezonun ardından çıtayı daha da yükseltmek isteyen ekip yeni sezonda hikâyeyi bambaşka bir boyuta taşıyacak olan bu kritik rol için en doğru ismi seçmekte kararlı. "Güller ve Günahlar" izleyicileri merakla o ismin netleşeceği günü bekliyor.

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