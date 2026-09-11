Güller ve Günahlar'da Taşlar Yerinden Oynuyor!

Kanal D’nin ekran başındakileri büyüleyen iddialı yapımı Güller ve Günahlar yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Başrollerini yetenekli oyuncular Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı sevilen dizi kadrosuna kattığı iki sürpriz isimle hikâyedeki gerilimi tırmandırmayı hedefliyor. Usta oyuncu İştar Gökseven ile ekranların güzel yüzü Ebru Şam dizinin yeni sezondaki en büyük kozları olacak.

Yusuf Tecer Geliyor: Karanlık Sırlar İfşa Olacak

Dizinin en merak edilen figürlerinden biri olan Tecer kardeşlerin babası Yusuf Tecer nihayet kanlı canlı izleyici karşısına çıkıyor. Usta aktör İştar Gökseven’in hayat vereceği bu kilit karakter Tecer Ailesi'nin geçmişinde saklı kalan kirli defterleri ve gizemli sırları tek tek gün yüzüne çıkaracak. Yusuf Tecer’in gelişiyle aile içindeki güç dengelerinin tamamen altüst olması bekleniyor.

Avukat Sonay Dengeleri Altüst Edecek

Yeni sezonun bir diğer bomba transferi ise başarılı oyuncu Ebru Şam oldu. Çekici oyuncu hikâyeye Avukat Sonay karakteriyle hızlı bir giriş yapacak. Sonay’ın dâhil oluşu ana karakterler arasındaki hassas ilişkileri derinden sarsarken adli ve duygusal süreçlerde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Büyük Sezon Açılışı 12 Eylül Cumartesi Akşamı

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı NGM imzalı yapım, izleyicisine tam anlamıyla bir görsel şölen vaat ediyor. Heyecanla beklenen Güller ve Günahlar 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında ikinci sezon yolculuğuna başlayacak.