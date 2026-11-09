Cemal Can Canseven'in Tuvalet İtirafı Olay Oldu: "Dünyanın En Güzel Şeyiymiş"

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven katıldığı programda ilginç bir itirafta bulunarak alafranga tuvaletleri alaturka gibi kullandığını açıkladı.

Cemal Can Canseven'in Tuvalet İtirafı Olay Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 11:57

Survivor 2020 şampiyonluğunun ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Cemal Can Canseven konuk olduğu Sarp Bozkurt'un Acı Sohbet programında yaptığı samimi ve ilginç itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yarışma sonrasında hayatında değişen alışkanlıklarını anlatan ünlü isim tuvalet rutiniyle ilgili şaşırtıcı detaylar paylaştı.

"Alafranga Tuvaleti Alaturka Olarak Kullanıyorum"

Survivor dönemindeki zorlu yaşam koşullarının ardından tuvalet alışkanlığının kalıcı olarak değiştiğini belirten Cemal Can programdaki açıklamalarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Sunucuya yönelttiği soruların ardından yaşadığı değişimi anlatan ünlü fenomen "Survivor'dan sonra çok güzel bir şey keşfettim. Tuvalete normal bir şekilde oturmuyorum, normal olsa da üstüne çıkarak oturuyorum. Alafranga tuvaleti alaturka olarak kullanıyorum. Dünyanın en güzel şeyiymiş" ifadelerini kullandı.

"Annem Kırılacağını Düşünüp Endişelendi"

Bu alışkanlığını ilk kez aile meclisinde paylaştığında annesinden endişeli tepkiler aldığını belirten Canseven esprili bir dille şu detayı ekledi:

"Annem bunu duyunca 'Ne, sen şeyi kıracaksın filan' endişelendiler. Kendime bir oturak aldım, tahta oturak aldım. Dışarıda yapacaksam tünüyorum."

Benzer Haberler
Cedi Osman'dan Sevindirici Haber: Ebru Şahin Eşinin Sağlık Durumunu Açıkladı! Cedi Osman'dan Sevindirici Haber: Ebru Şahin Eşinin Sağlık Durumunu Açıkladı!
Uzak Şehir'de Nefes Kesen Tanıtım: Cihan Enver'in Yakasına Yapıştı! Uzak Şehir'de Nefes Kesen Tanıtım: Cihan Enver'in Yakasına Yapıştı!
Şarkıcı Güllü Davasında Yeni Gelişme: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Başvurdu! Şarkıcı Güllü Davasında Yeni Gelişme: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Başvurdu!
Mina Demirtaş Yörük Kızı ile Anlaştı: Partneri Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Mina Demirtaş Yörük Kızı ile Anlaştı: Partneri Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döndüğünü İlan Etti: Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döndüğünü İlan Etti: "Yarım Kalmış Dansımız Vardı"
Mahsun Karaca'dan İbrahim Selim'in Programında Şaşırtan İtiraf: Mahsun Karaca'dan İbrahim Selim'in Programında Şaşırtan İtiraf: "Jigolo Bara Gittik!"
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni