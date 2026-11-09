Cemal Can Canseven'in Tuvalet İtirafı Olay Oldu: "Dünyanın En Güzel Şeyiymiş"

Survivor 2020 şampiyonluğunun ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Cemal Can Canseven konuk olduğu Sarp Bozkurt'un Acı Sohbet programında yaptığı samimi ve ilginç itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yarışma sonrasında hayatında değişen alışkanlıklarını anlatan ünlü isim tuvalet rutiniyle ilgili şaşırtıcı detaylar paylaştı.

"Alafranga Tuvaleti Alaturka Olarak Kullanıyorum"

Survivor dönemindeki zorlu yaşam koşullarının ardından tuvalet alışkanlığının kalıcı olarak değiştiğini belirten Cemal Can programdaki açıklamalarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Sunucuya yönelttiği soruların ardından yaşadığı değişimi anlatan ünlü fenomen "Survivor'dan sonra çok güzel bir şey keşfettim. Tuvalete normal bir şekilde oturmuyorum, normal olsa da üstüne çıkarak oturuyorum. Alafranga tuvaleti alaturka olarak kullanıyorum. Dünyanın en güzel şeyiymiş" ifadelerini kullandı.

"Annem Kırılacağını Düşünüp Endişelendi"

Bu alışkanlığını ilk kez aile meclisinde paylaştığında annesinden endişeli tepkiler aldığını belirten Canseven esprili bir dille şu detayı ekledi:

"Annem bunu duyunca 'Ne, sen şeyi kıracaksın filan' endişelendiler. Kendime bir oturak aldım, tahta oturak aldım. Dışarıda yapacaksam tünüyorum."