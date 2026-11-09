Rol Arkadaşı Sanılıyordu, Kalbini Ona Kaptırdı: Elçin Zehra İrem'den Sürpriz Aşk Pozu

Genç oyuncu Elçin Zehra İrem özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce rol arkadaşı Rahimcan Kapkap ile anılan güzel yıldız hayranlarının merakla beklediği ilişkisini sonunda sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla ilan etti.

Sevgilisi Tolga Kandemir Çıktı

İrem'i kalbini çalan ismin katıldığı evlilik programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ile adını duyuran ve sonrasında Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren Tolga Kandemir olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri romantik pozları peş peşe yayınlayan ikili kısa sürede magazin kulislerinin ve takipçilerinin radarına girmeyi başardı.

Takipçilerinden Yorum Yağdı

Mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan çiftin aşk dolu kareleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altı hayranlarının yazdığı "Çok yakışıyorlar" şeklindeki yorumlar ve kalp emojileriyle doldu taştı.

Elçin Zehra İrem Kimdir, Kaç Yaşında?

Özel hayatı kadar kariyeri ve yaşı da merak konusu olan genç yıldız hakkında bilinenler de hayranları tarafından araştırılıyor. 1 Ocak 2002 İstanbul doğumlu olan Elçin Zehra İrem genç yaşta adım attığı oyunculuk kariyerindeki yükselişi ve duru güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.