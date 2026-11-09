Selena'nın Setinde Elektrikçinin Bacağını Isıran Oyuncu!

Selena dizisinin Müstesna'sı Parla Şenol, yıllar sonra sette yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Ünlü oyuncunun sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

Selena'nın Setinde Elektrikçinin Bacağını Isıran Oyuncu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 11:48

2000'li yılların unutulmaz dizilerinden Selena, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Sinem Kobal, Cansu Demirci ve Gizem Güven gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu kez kamera arkasındaki olaylarıyla gündemde. Dizide Müstesna karakterini canlandıran Parla Şenol, eski rol arkadaşlarından biriyle yaşadığı sorunu yıllar sonra açıkladı. Üstelik anlattığı olayda bir elektrikçinin bacağının ısırılması söz konusu!

Parla Şenol'un Hedefindeki İsim Hades Oldu

Parla Şenol, katıldığı bir televizyon programında Selena setinde yaşadığı bir anlaşmazlıktan söz etti. Deneyimli oyuncu, sette işlerin aksamasına yol açan davranışlardan rahatsızlık duyduğunu belirtti. İlk etapta isim vermeden anlattığı olayın kahramanının kim olduğuysa açıklamanın devamında ortaya çıktı: dizide Hades karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu.

Şenol, meslektaşının setteki tavırlarını eleştirerek aralarında ciddi bir problem yaşandığını söyledi. Öyle ki bu anlaşmazlıktan sonra karşılıklı sahnelerde oynamamışlar.

Gece Yarısı Yaşanan Olay Bardağı Taşırmış!

Şenol'un anlattığı olayın en dikkat çekici kısmı, çekimlerin uzadığı bir gece yaşanmış. Oyuncuya göre set ekibi, saat 23.30'u geçtiğinde işini bitirip evine gitmek istiyormuş. Ancak Çalışkanoğlu'nun o sırada yaptığı bir hareket, Şenol'un tepkisini çekmiş.

Ünlü oyuncu, meslektaşının bir elektrikçinin bacağını köpek taklidi yaparak ısırdığını anlattı. Bu davranışı iş disiplinine ve setteki çalışanlara saygı açısından yanlış bulduğunu dile getirdi. Şenol'un sözleri, kamera arkasındaki eğlenceli anlarla çalışma düzenini aksatabilecek davranışlar arasındaki çizgiyi de gündeme taşıdı.

Selena'nın Unutulmayan Karakterleri Yeniden Gündemde

2006-2009 yılları arasında yayımlanan Selena, fantastik öyküsüyle ve renkli karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Sinem Kobal'ın Selena'yı, Sinan Çalışkanoğlu'nunsa Hades'i canlandırdığı dizi, tekrar bölümleriyle de yıllarca ilgi gördü.

Şenol'un açıklaması, izleyicilerin ekranda gördüğü karakterlerin arkasında nasıl bir set ortamı bulunduğuna dair merak uyandırdı. Müstesna ile Hades'in hikâyelerini hatırlayan izleyiciler için bu itiraf, dizinin kamera arkasından gelen beklenmedik bir anı olarak öne çıktı.

 

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