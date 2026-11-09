Daha 17'de Şoke Eden Gelişme: Aras ve Teoman'ın Arasına Parmaklıklar Girdi!

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de Aras polise yakalandı. Leyla'nın Teoman ile ilgili gerçeği hatırlaması ve "Teoman öldü" demesi bölüme damga vurdu.

Daha 17'de Şoke Eden Gelişme: Aras ve Teoman'ın Arasına Parmaklıklar Girdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2026 12:42

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Daha 17 heyecan dolu bir bölüme daha ev sahipliği yaptı. Pastel Film imzalı yapımda Aras ve Teoman'ın karşı karşıya geldiği gerilim dolu anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Hakan ve Şebnem'in Sinsi Planı Aras'ı Yaktı

Dizinin son bölümünde Aras’ın gerçekleri ortaya çıkarmak için verdiği mücadele Hakan ve Şebnem'in kurduğu tuzakla sekteye uğradı. İkilinin Uğur'a çektirdiği sahte itiraf videosu Teoman'ın tüm şüphelerini tetikledi. Saldırıya uğradığı yalanıyla Aras'ı karanlık bir inşaata çağıran Teoman başarılı planı sonucunda Aras'ın polise yakalanmasını sağlayarak araya parmaklıklar soktu.

Leyla'nın Hafızasındaki Büyük Sır

Bölüme damga vuran bir diğer sarsıcı gelişme ise Leyla cephesinde yaşandı. Çocukluk yıllarında yaşanan büyük yangına dair hafızasından sildiği anıların devamını hatırlayan Leyla olayların seyrini değiştirdi. Aras'ın tutuklandığı haberini televizyonda izlediği sırada yanına gelen Teoman'a dönerek "Teoman öldü" demesi izleyicilerde şok etkisi yarattı ve yeni bölüme dair merakı zirveye tırmandı.

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Daha 17 iddialı kadrosu ve sürpriz gelişmeleriyle yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Cedi Osman'dan Sevindirici Haber: Ebru Şahin Eşinin Sağlık Durumunu Açıkladı! Cedi Osman'dan Sevindirici Haber: Ebru Şahin Eşinin Sağlık Durumunu Açıkladı!
Uzak Şehir'de Nefes Kesen Tanıtım: Cihan Enver'in Yakasına Yapıştı! Uzak Şehir'de Nefes Kesen Tanıtım: Cihan Enver'in Yakasına Yapıştı!
Şarkıcı Güllü Davasında Yeni Gelişme: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Başvurdu! Şarkıcı Güllü Davasında Yeni Gelişme: Tuğyan Gülter'in Avukatı İstinafa Başvurdu!
Mina Demirtaş Yörük Kızı ile Anlaştı: Partneri Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Mina Demirtaş Yörük Kızı ile Anlaştı: Partneri Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döndüğünü İlan Etti: Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döndüğünü İlan Etti: "Yarım Kalmış Dansımız Vardı"
Mahsun Karaca'dan İbrahim Selim'in Programında Şaşırtan İtiraf: Mahsun Karaca'dan İbrahim Selim'in Programında Şaşırtan İtiraf: "Jigolo Bara Gittik!"
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları
  • 03-11-2026 14:31

Sercan Yıldırım'ı Görünce Tanımak İmkansız! İşte Yeni İmajı ve Örgülü Saçları

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni