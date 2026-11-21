NGM imzalı Güller ve Günahlar heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kıskançlık, yüzleşme, ihanet ve beklenmedik olayların peş peşe yaşanacağı bölümde hikayedeki dengeler tamamen değişecek. Serhat'ın Kader'e gösterdiği ilginin yarattığı kıskançlıktan Sonay'ın kurduğu tehlikeli tuzağa Zeynep'in eve dönüşünün Candan ailesinde çıkaracağı krize kadar pek çok kritik gelişme yeni bölümde izleyiciyle buluşacak.

İlkim ve Hayal'den Kader Kıskançlığı

Duygu yüklü sahnelerin öne çıkacağı yeni bölümde Serhat'ın Kader'e gösterdiği ilgi İlkim ve Hayal'i rahatsız edecek. Kader'in etrafında şekillenen bu yakınlaşma ve yaşanan gelişmeler aile içindeki hassas dengeleri iyice zorlayarak yeni gerilimlerin fitilini ateşleyecek.

Sonay'dan Mustafa'ya Büyük Tuzak ve Kaza Şoku

Bölümün en sarsıcı anlarından biri ise Sonay'ı yakalamak için Serhat, Zeynep ve Mustafa'nın birlikte harekete geçmesiyle yaşanacak. Kaçış sırasında Sonay, Mustafa'yı tuzağa düşürerek büyük bir kazaya sebep olacak. Mustafa'nın kaza geçirmesiyle birlikte dizideki tüm karakterler büyük bir şok yaşayacak ve herkes neye uğradığını şaşıracak.

Zeynep'in Eve Dönüşü Candan Ailesini Karıştırıyor

Öte yandan Serhat ve Zeynep ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alacak. Ancak Zeynep'in kocasına geri dönmesi Candan ailesinde büyük bir krize yol açacak. Bu dönüş aile içindeki yeni çatışmaların ve hesaplaşmaların da kapısını aralayacak.