Güldür Güldür Show’un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu…

Ali Sunal'ın sunumuyla ekrana gelen BKM imzalı Güldür Güldür Show, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir skeçle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Dizi ekibi, Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğunu anlatan bu özel skeçle dikkat çekti.

Hasibe Eren'in canlandırdığı karakter, "Vatan için savaşırken aslanlarım ne yer ne içer orada? Pişirdim size getirdim" sözleriyle gönderme yaparken, Alper Kul'un askerlerin yazdığı mektupları okurkenki duygusal performansı büyük etki yarattı. Askerlerin mektuplarından birindeki "Sevgili oğlum Hasan... Çok isterdim senin büyüdüğünü görmek..." sözleri izleyicileri duygulandırdı.

Skecin sonunda tüm oyuncu kadrosu, bir arada sahnede yer aldı. Cumartesi günü yayınlanacak olan skeçin tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Canlı izleyenler, duygusal skeç karşısında gözyaşlarını tutamadı ve oyuncuları dakikalarca alkışladı.

Güldür Güldür Show'un anlamlı skeci, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anma kapsamında özel bir katkı olarak sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ali Sunal'ın moderasyonunu üstlendiği bu programda Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın ve birçok başarılı oyuncu yer alıyor.



