Güldür Güldür Show’un 13. Sezon Afişi Yayınlandı!

Show TV’nin BKM imzalı fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, yeni sezon afişini yayınladı. Uzun yıllardır ekranların en sevilen komedi programı olan Güldür Güldür Show, 13. sezonuyla seyircisini kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Gündeme ışık tutan skeçleri, eğlenceli parodileri ve unutulmaz karakterleriyle milyonların ilgisini çeken Güldür Güldür Show, 11 Ekim Cumartesi akşamı yeni sezon perdesini açacak. Yayınlanan afiş, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kahkaha Dolu Skeçler Geliyor

Her bölümde farklı konuları ele alan ve güncel olaylara mizahi dokunuşlarla yaklaşan program, 13. sezonunda da iddiasını sürdürüyor. Seyirciler, sevilen oyuncuların performanslarıyla yine unutulmaz bir sezon yaşayacak.

Fenomen Program Geleneğini Sürdürüyor

Yıllardır ekranlarda yerini koruyan Güldür Güldür Show, sadece skeçleriyle değil, aynı zamanda toplumsal olaylara esprili bakış açısıyla da fark yaratıyor. Yeni sezon afişi, izleyicilerin heyecanını daha da artırdı.

11 Ekim’de başlayacak yeni bölümler, şimdiden merakla bekleniyor.