Güldür Güldür Show’da Sürpriz Ayrılık: Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak!

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Üç sezondur “Nazlı” karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan başarılı oyuncu Hasibe Eren, projeye veda etti.

13. Sezon Öncesi Sürpriz Gelişme

BKM imzalı ve Ali Sunal’ın moderatörlüğünde yayınlanan program, kısa bir süre önce 413. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 13. sezon için hazırlıklar devam ederken Hasibe Eren’in ayrılığı, izleyiciler arasında sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

Hasibe Eren Yeni Projeler Değerlendiriyor

Başarılı oyuncu Hasibe Eren, daha önce programa konuk olarak katılmış, son üç sezondur ise ana kadroda yer almıştı. Programda sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan oyuncu, sezon sonunda ekibe veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eren, şu sıralar yeni televizyon ve dijital projeleri değerlendirme aşamasında.

Güldür Güldür Show’un Yeni Sezonu Merak Ediliyor

Programın yeni sezonunda nasıl bir kadro düzenlemesi yapılacağı ve hangi sürpriz isimlerin katılacağı şimdiden merak konusu oldu. Hasibe Eren’in ayrılığı ise hayranlar arasında sosyal medyada gündem oldu.