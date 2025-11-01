Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk

Show TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programı ‘Güldür Güldür Show’ cumartesi akşamı 416’ncı bölümüyle ekrana gelecek. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’a Resul Dindar konuk oluyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar, sahnede seslendirdiği şarkısıyla seyircilere keyifli anlar yaşatacak.
13 sezondur fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleriyle kahkahanın değişmeyen adresi olmayı sürdüren Güldür Güldür Show, Resul Dindar’ın konuk olduğu 416.bölümüyle cumartesi akşamı Show TV’de.
Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.
Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00’de Show TV’de.