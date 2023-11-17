‘Güldür Güldür Show’ oyuncularından Hint dansı performansı

Bir hafta boyunca koreograf eşliğinde hazırlık çalışmalarını tamamlayan yoğun bir prova süreci geçirdi. Skeçte seslendirilen şarkılar için ise stüdyoya giren ekip Hindistan ruhunu ekrana eğlenceli bir şekilde yansıttı. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler ise Güldür Güldür Show’un bu haftaki yeni bölümünde kahkahalar eşliğinde ekrana gelecek.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.



