Gülçin Ergül'den tatil pozu!

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Gülçin Ergül, İzmir - İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde sevgilisiyle trafik kazası geçirmişti. Kazada şarkıcının sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken genç şarkıcı yara alarak kurtulmuştu.Zor günler geçiren Ergül, boş zamanlarını ailesiyle birlikte değerlendiriyor. Zaman zaman sosyal medya hesabından günlük hayatından kesitler yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"GERÇEK BİR SAVAŞÇI VE ONA BIRAKILMIŞ NOT"

Tatile çıkan Ergül, objektif karşısında verdiği pozları yayınladı. Ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor. Peki ben ne mi görüyorum? Her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not. Bitmemiş olmasına rağmen annemin üretimi bir kozalak masterpiece'i; 'Üret' diye fısıldayan, beton arasından büyüyen yeşillik gibi. Beni hayata bağlayan faktörlerin başındaki üç kedimin yanında bulunan 3 ayrı messenger sürpriz tüy. Online alışverişte yanlış eve yollanmış favori cam fincanlar... Bunlara güzel varlığıyla eşlik eden Roya şekerim, kuzenim ve Dalyan doğasının durmak bilmeyen devamlılığı…"