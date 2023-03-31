Gülcemal'in afişi yayınlandı!

Dizinin başrolleri Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in göz kamaştırdığı afiş, iddialı pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu, olumlu yorumlar aldı.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

“Gülcemal”, 6 Nisan’dan itibaren perşembe akşamları FOX’ta izleyiciyle buluşacak. Murat Ünalmış ve Melis Sezen’i bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan dizide; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor. Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

“Gülcemal”, 6 Nisan Perşembe itibarıyla her perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.