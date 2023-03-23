Gülcemal dizisi için geri sayım başladı!

GÜÇLÜ KADRO DİKKAT ÇEKİYOR!

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

MERAKLA BEKLENEN İLK TANITIM YAYINDA!

Gülcemal'in merakla beklenen ilk tanıtımı, izleyiciyle buluştu. Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'inannesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, imkansız olduğunu?

“Gülcemal”, yakında FOX’ta.