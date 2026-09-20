Binlerce Kişi Aynı Şarkıya Eşlik Etti! Kula’da Ayna Rüzgârı

Manisa Kula’nın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Ayna binlerce kişiyi kent meydanında buluşturdu.

Binlerce Kişi Aynı Şarkıya Eşlik Etti! Kula’da Ayna Rüzgârı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 17:49

Manisa’nın Kula ilçesinde kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ayna grubu sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla Kula halkının karşısına çıkan grup kent meydanını dolduran binlerce kişiye keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı için hazırlanan etkinlikler ilçede büyük bir coşkuyla devam ediyor. Programın üçüncü gününde konser heyecanı yaşanırken gecenin konuğu Ayna oldu.

Kent Meydanında Büyük Kalabalık

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda düzenlenen konser akşam saatlerinde başladı. Ayna grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte meydandaki hareketlilik daha da arttı.

Grubun sevilen parçalarını seslendirmesiyle vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman alkışlarla kimi zaman tezahüratlarla konser alanını dolduran kalabalık gece boyunca müziğin keyfini çıkardı.

Ayna’dan Sevilen Şarkılar

Sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan Ayna repertuvarındaki sevilen eserlerle Kula halkına müzik dolu bir gece sundu. Grubun şarkıları meydanda hep birlikte söylenirken ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı.

Konser boyunca vatandaşların ilgisi hiç azalmadı. Özellikle grubun tanınan parçalarında kalabalığın hep bir ağızdan şarkı söylemesi gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kurtuluş Coşkusu Konserle Taçlandı

Kula’nın kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler konser sayesinde daha da renkli bir havaya büründü. Kent meydanındaki yoğun katılım ilçe halkının programa gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

Ayna’nın sahne performansıyla devam eden gece, müzik ve kutlama coşkusunu bir araya getirdi. Kula halkı sevilen şarkılar eşliğinde hem eğlendi hem kurtuluş yıl dönümünü hep birlikte kutladı.

Benzer Haberler
Meriç Keskin’in Abisinden Acı Haber! “Başaramadık...” Meriç Keskin’in Abisinden Acı Haber! “Başaramadık...”
Gazino Kraliçesi Pınar Eliçe’nin Yaşı Ortaya Çıktı! Gazino Kraliçesi Pınar Eliçe’nin Yaşı Ortaya Çıktı!
İlker Aksum Paylaştı Seda Sayan Dayanamadı! İlker Aksum Paylaştı Seda Sayan Dayanamadı!
Kadir İnanır’ın Serveti Ortaya Çıktı! Kadir İnanır’ın Serveti Ortaya Çıktı!
Aşk-ı Memnu Ekibi Cenazede Yoktu! Gözler O İsimleri Aradı Aşk-ı Memnu Ekibi Cenazede Yoktu! Gözler O İsimleri Aradı
İrem Derici’den Karakol Sonrası Bomba Açıklamalar! İrem Derici’den Karakol Sonrası Bomba Açıklamalar!
ÇOK OKUNANLAR
Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!
  • 18-09-2026 10:09

Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Flaş Gelişme: Afra Saraçoğlu da Gözaltında!

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor
  • 18-09-2026 09:32

Tuzlu Kahve'de Sürpriz Transfer! 4. Bölüme Çok Konuşulacak Bir İsim Geliyor

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı
  • 19-09-2026 14:33

Sahra Işık'tan Bomba İfşa! Seray Kaya ve İdris Aybirdi'nin Fotoğrafını Yayınladı