Binlerce Kişi Aynı Şarkıya Eşlik Etti! Kula’da Ayna Rüzgârı

Manisa’nın Kula ilçesinde kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ayna grubu sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla Kula halkının karşısına çıkan grup kent meydanını dolduran binlerce kişiye keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı için hazırlanan etkinlikler ilçede büyük bir coşkuyla devam ediyor. Programın üçüncü gününde konser heyecanı yaşanırken gecenin konuğu Ayna oldu.

Kent Meydanında Büyük Kalabalık

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı’nda düzenlenen konser akşam saatlerinde başladı. Ayna grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte meydandaki hareketlilik daha da arttı.

Grubun sevilen parçalarını seslendirmesiyle vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kimi zaman alkışlarla kimi zaman tezahüratlarla konser alanını dolduran kalabalık gece boyunca müziğin keyfini çıkardı.

Ayna’dan Sevilen Şarkılar

Sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan Ayna repertuvarındaki sevilen eserlerle Kula halkına müzik dolu bir gece sundu. Grubun şarkıları meydanda hep birlikte söylenirken ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı.

Konser boyunca vatandaşların ilgisi hiç azalmadı. Özellikle grubun tanınan parçalarında kalabalığın hep bir ağızdan şarkı söylemesi gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Kurtuluş Coşkusu Konserle Taçlandı

Kula’nın kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler konser sayesinde daha da renkli bir havaya büründü. Kent meydanındaki yoğun katılım ilçe halkının programa gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

Ayna’nın sahne performansıyla devam eden gece, müzik ve kutlama coşkusunu bir araya getirdi. Kula halkı sevilen şarkılar eşliğinde hem eğlendi hem kurtuluş yıl dönümünü hep birlikte kutladı.