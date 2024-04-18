Gülben Ergen'in alışveriş tarzı dikkat çekti!

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülben Ergen, sempatik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Gülben Ergen'in alışveriş tarzı dikkat çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2024 13:43

Ünlü şarkıcı ve sahne sanatçısı Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Öğlen saatlerinde Zorlu AVM'ye gelen Ergen'in ilk durağı Beymen mağazası oldu. Burada bir süre alışveriş yaparak yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı sanatçı, sempatik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Gülben Ergen, şık elbisesi ve güler yüzüyle etrafına neşe saçarken, sevenlerinin ilgisini de üzerine çekti. Yanına gelen hayranlarını kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel şarkıcı, ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

Ergen'in alışveriş merkezindeki keyifli ve samimi tavırları, sevenlerinin de ilgisini çekti.

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