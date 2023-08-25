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Gülben Ergen'e çifte doğum günü kutlaması

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Gülben Ergen önce dün gece sahne aldığı Vize’de binlerce seyirci karşısında yeni yaşını kutladı. Konser sonrası eve dönüşte ise çocuklarıyla pasta kesti…

Gülben Ergen'e çifte doğum günü kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2023 13:22

Gülben Ergen’in yoğun temposu yaz başından beri devam ediyor. Ara vermeden sahne çalışmalarına devam eden Ergen konserden konsere koşuyor. Dün gece Vize Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Vize Tarih ve Kültür Festivali kapsamında konser veren Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giymişti.

25 Ağustos doğumlu Ergen’e ünlü koreograf Uğurkan Erez ve Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp sahnede bir sürpriz yaptı. Şaşkınlık ve mutlulukla doğum günü tebriklerini kabul eden Gülben Ergen sahneye gelen pastayı ise Erez ve Özalp ile birlikte kesti.

Konser sonrası İstanbul’a dönem Gülben Ergen’e ikinci sürpriz de oğullarından geldi. Uyumadan annelerini evde pastalarıyla bekleyen Atlas, Ares ve Güney Erdoğan, Gülben Ergen’i kapıda “İyi ki doğdun” şarkısıyla karşıladı. Duygulanan Ergen tek tek çocuklarına sarıldı.

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