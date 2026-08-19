Gülben Ergen’den Yıllar Öncesine Götüren Olay Paylaşım!

Gülben Ergen lise yıllarına ait fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlik karesine “Okulun havalı kızı” notunu düşen Ergen dikkat çekti.

Gülben Ergen’den Yıllar Öncesine Götüren Olay Paylaşım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 18:15

Gülben Ergen, bu kez sahne performansıyla değil, yıllar öncesinden çıkardığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, lise yıllarına ait karesini sosyal medya hesabından paylaşınca takipçileri de adeta geçmişe yolculuk yaptı.

53 yaşındaki Ergen’in gençlik fotoğrafı kısa sürede dikkat çekerken, kendisinin fotoğrafın üzerine yazdığı not ise oldukça eğlenceliydi. Ergen, gençlik haline bakıp “Okulun havalı kızı liseli Gülben” demeyi ihmal etmedi.

Arşivden Çıkan Nostaljik Kare

Gülben Ergen, zaman zaman sosyal medya hesabından geçmişe ait fotoğraflar paylaşarak takipçilerini şaşırtıyor. Bu kez de lise döneminden kalan bir fotoğrafını arşivinden çıkarıp yayınladı.

Fotoğraftaki genç Gülben, takipçilerinin ilgisini kısa sürede çekti. Ünlü şarkıcının yıllar önceki halini görenler, sosyal medyada nostalji rüzgârına kapıldı.

Ergen’in paylaşımındaki en dikkat çekici detaylardan biri ise kendi gençlik fotoğrafına yaptığı yorum oldu. Kendisine “Okulun havalı kızı” diyerek takılan şarkıcı, paylaşımına samimi ve eğlenceli bir hava kattı.

“Liseli Gülben”

Ergen, fotoğrafın üzerine “Okulun havalı kızı liseli Gülben” notunu ekledi. Böylece hem geçmişine küçük bir gönderme yaptı hem de takipçileriyle gençlik yıllarından bir anısını paylaşmış oldu.

Sosyal medyada oldukça aktif olan şarkıcı, özel hayatından günlük yaşamına kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bu kez ise yıllar öncesine ait bir kareyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Gündemden Uzaklaşıp Geçmişe Döndü

Son dönemde yüz gençleştirme uygulaması ve Instagram’da başlattığı ücretli abonelik sistemiyle konuşulan Gülben Ergen, bu paylaşımıyla magazin gündemine farklı bir şekilde geldi.

Ünlü şarkıcının lise yıllarından kalan fotoğrafı, özellikle nostalji seven takipçilerinin ilgisini çekti. Ergen’in kendi gençlik haline yaptığı esprili yorum da paylaşımın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Kısacası Gülben Ergen, arşivinden çıkardığı tek bir fotoğrafla hem geçmişi hatırlattı hem de takipçilerine keyifli bir nostalji yaşattı.

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