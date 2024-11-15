Gülben Ergen'den esprili paylaşım: 'Defoluyorum diyetinden'

Gülben Ergen, “Defoluyorum Kalbinden” adlı yeni şarkısını tamamladığını sosyal medyada esprili bir video ile duyurdu. Şarkısının bittiğini ve klibini çektiğini paylaşan ünlü sanatçı, “Zaten içim şişmiş. Dertli dertli şarkımı okumuşum. Bir çırpıda bitivermiş. Bulmuşum gece gece magnolyayı, daha ne isterim? Defoluyorum Diyetinden” notunu ekleyerek takipçilerini güldürdü.

Gülben Ergen'den esprili paylaşım: 'Defoluyorum diyetinden'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2024 10:10

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, merakla beklenen yeni şarkısı Defoluyorum Kalbinden’in hazırlıklarını tamamladı. Ergen, şarkısının bittiğini esprili bir video ile duyurarak, takipçilerine kısa sürede heyecan yaşattı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Zaten içim şişmiş. Dertli dertli şarkımı okumuşum. Bi çırpıda bitivermiş. Bulmuşum gece gece magnolyayı daha ne isterimz. Defoluyorum Diyetinden” notunu düşen Ergen, mizahi üslubuyla dikkat çekti.

Yeni şarkısı için çektiği klibi de tamamlayan sanatçı, Defoluyorum Kalbinden ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şarkı, 20 Kasım Çarşamba günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

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