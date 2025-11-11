Gülben Ergen’den bomba gibi dönüş!

Gülben Ergen, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni EP (mini albüm) projesiyle geri dönüyor!

Gülben Ergen’den bomba gibi dönüş!
Yayın Tarihi : 11-11-2025 17:25

Sanatçı, 4 şarkıdan oluşan ve kendi adının kısaltmasıyla “GLBN” adını verdiği albümünü 14 Kasım Cuma günü müzikseverlerle buluşturacak.
 
Yeni projede Mahsun Kırmızıgül, Sinan Akçıl, Mert Ekren, Sibel Algan ve Ahmet Selçuk İlkan gibi birbirinden güçlü kalemlerin imzası yer alıyor. Düzenlemelerde ise Taşkın Sabah, Olay Barış ve Sinan Akçıl gibi başarılı müzisyenler bulunuyor.
 
Albümün tanıtım fotoğrafları için Safa Gülsoy’un objektifine poz veren Gülben Ergen, yeni imajıyla da hayranlarından tam not alacak gibi görünüyor.
 
“GLBN” ile müzikte yeni bir döneme adım atan Gülben Ergen, hem güçlü şarkı seçkisi hem de modern tarzıyla 2025’in en çok konuşulan kadın sanatçılarından biri olmaya aday.
 
Gülben Ergen  ‘GLBN’, 14 Kasım’da tüm dijital platformlarda!

Gülben Ergen, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni EP (mini albüm) projesiyle geri dönüyor! Sanatçı, 4 şarkıdan oluşan ve kendi adının kısaltmasıyla "GLBN" adını verdiği albümünü 14 Kasım Cuma günü müzikseverlerle buluşturacak.

