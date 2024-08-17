Gülben Ergen 'gavur İzmir' diyen bir sosyal medya kullanıcısına sessiz kalamadı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının büyümesi, bölgedeki canlılar ve vatandaşlar için büyük bir tehdit oluşturdu. Çiğli ve Bayraklı ilçelerine de sıçrayan yangın, müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Vatandaşlar, yanan evlerinden hayvanlarını kurtarmak için çaresizce mücadele ederken, sosyal medyada yapılan bazı provokatif yorumlar büyük tepki topladı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkenin farklı bölgelerinde art arda çıkan orman yangınları, Çanakkale ve Antalya gibi tatil bölgelerinden sonra İzmir’i de vurdu. İzmir’in Yamanlar Dağı’nda başlayan yangın, büyük bir felakete dönüştü. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, yangının yayılmasına karşı çaresiz kalırken, sosyal medyada paylaşılan acımasız yorumlar olay yarattı.





Bu provokatif yorumlar karşısında sessiz kalamayan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. "Seni unutmayacağız" ifadesiyle tepkisini dile getiren ünlü sanatçı, duyarlılığıyla bir kez daha dikkat çekti. Ergen’in bu yorumu, takipçileri tarafından büyük destek gördü ve sosyal medyada hızla yayıldı.



