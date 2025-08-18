Gripin Korosu

Rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin, Uluslararası Kalamış Yaz Festivali’nde verdiği konserle İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gripin Korosu
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 18-08-2025 17:40
Festival kapsamında Kadıköy Kalamış Parkı etkinlik alanında gerçekleşen konserde; Gripin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden yüzlerce kişi, adeta ‘Gripin korosu’ olarak tüm şarkılarda grup üyeleri ile sahneyi paylaştı.
GRİPİN’DEN ATA’YA İTHAF ŞARKI!..
Grup, her biri klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra, son teklileri “Aklıma Ziyan” ve sözlerini ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yazarak ithaf ettikleri “Nasılım Biliyor musun?” isimli şarkılarıyla da büyük alkış aldı.
HATIRA FOTOĞRAFINDA 2. KUŞAK GRİPİN
Yoğun ilgi ve sevgi nedeniyle konseri biraz daha uzatan grup üyeleri, tekrar istek alan şarkılarını ikişer kere seslendirdi. Finalde yoğun istek üzerine yeniden sahne alan ve izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Gripin’in; grup üyelerinden Arda İnceoğlu’nun o sırada yanına gelen 4 yaşındaki kızı Kayla’yı da kucağına alarak fotoğraf çektirmesi ile unutulmaz bir anıya imza atıldı.
Benzer Haberler
Cansu Tosun, Vikings’in yıldızı Moe Dunford’la “Loya” filminde başrolde Cansu Tosun, Vikings’in yıldızı Moe Dunford’la “Loya” filminde başrolde
Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde Ferhat Göçer Coşkusu Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde Ferhat Göçer Coşkusu
Kıraç ve Hilmi Yarayıcı'dan Gönül Halayı Kıraç ve Hilmi Yarayıcı'dan Gönül Halayı
Burcu Güneş'ten Yaza Sıcak Bir Hit: “Neresindeyiz Aşkın? (Söyle)” Burcu Güneş'ten Yaza Sıcak Bir Hit: “Neresindeyiz Aşkın? (Söyle)”
Pembe Timsah Kostümüyle Sıla Çeşme’de Pembe Timsah Kostümüyle Sıla Çeşme’de
Aşkın Zehri, Müziğin Panzehiri “ Yılana Sarılıyorum “ Aşkın Zehri, Müziğin Panzehiri “ Yılana Sarılıyorum “
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”