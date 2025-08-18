Festival kapsamında Kadıköy Kalamış Parkı etkinlik alanında gerçekleşen konserde; Gripin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden yüzlerce kişi, adeta ‘Gripin korosu’ olarak tüm şarkılarda grup üyeleri ile sahneyi paylaştı.

GRİPİN’DEN ATA’YA İTHAF ŞARKI!..

Grup, her biri klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra, son teklileri “Aklıma Ziyan” ve sözlerini ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yazarak ithaf ettikleri “Nasılım Biliyor musun?” isimli şarkılarıyla da büyük alkış aldı.

HATIRA FOTOĞRAFINDA 2. KUŞAK GRİPİN