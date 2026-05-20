Gözyaşlarıyla Gelen Mucize Değişim! Bergüzar Korel Paylaştı

Bergüzar Korel son dönemde imza attığı muhteşem fiziksel dönüşümle magazin gündeminden düşmüyor. Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuk dünyaya getiren güzel oyuncu üst üste yaptığı doğumların ardından aldığı kilolardan tamamen kurtuldu. Kısa sürede tam 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını bir kez daha şaşkına çevirdi.

"Zayıflama İğnesi Değil Alın Teri!"

Kısa sürede büyük bir değişim yaşayan güzel yıldız hakkında magazin kulislerinde sıklıkla zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bergüzar Korel bu asılsız söylentilere son noktayı koydu. Hayatı boyunca kilo dalgalanmaları yaşadığını belirten başarılı oyuncu doğal ve disiplinli bir yol tercih ettiğini vurguladı. Son dört aydır profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde ful antrenman yaptığını ve ortada büyük bir emeğin olduğunu ifade etti. Katıldığı bir programda geçmişteki beslenme alışkanlıklarına da değinen Korel otuzlu yaşlarında ciddi bir duygusal yeme bozukluğu ile mücadele ettiğini samimiyetle itiraf etti.

"Ağlıyorum Derken Asla Yalan Söylemedim"

Sosyal medya platformlarını aktif kullanan ünlü oyuncu antrenman geçmişine ait arşiv videolarını takipçilerinin beğenisine sundu. Geçtiğimiz yılın eylül ayına ait bir kesit paylaşan Korel spor salonunda adeta acı çektiği o anları yayınladı. Henüz yolun çok başında olduğu o günlerde sadece 7,5 kiloluk ağırlıklarla seti tamamlamakta zorlandığı görülen güzel oyuncu videonun altına çarpıcı bir not düştü. "Egzersiz yaparken ağlıyordum derken yalan söylemiyordum." diyen Korel bu süreçte psikolojik ve fiziksel olarak ne kadar büyük sınavlardan geçtiğini hayranlarına gösterdi.

Bebek Adımlarıyla Gelen Zafer

Zor günleri geride bırakan başarılı sanatçı bu nostaljik videonun hemen ardından güncel formunu paylaştı. Spor salonundaki istikrarı sayesinde artık 30 kiloluk ağırlıklarla setleri rahatlıkla tamamladığını belirten Korel sekiz ay içindeki bu muazzam gelişimini kanıtladı. Geçmişte ciddi sakatlıklar yaşadığını ağrıdan korktuğunu ve her zorlukta pes ettiğini belirten ünlü isim bu videoları herkese motivasyon olması amacıyla yayınladığını söyledi. Doğru bir hoca rehberliğinde bebek adımlarıyla ilerleyerek bu noktaya ulaştığını belirten güzel oyuncu, kararlılığın zaferini tüm dünyaya ilan etti.