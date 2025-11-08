Gözleri KaraDeniz Dizisinde Flaş Gelişme

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolündeki atv dizisi Gözleri KaraDeniz'in senaristleri Gamze Arslan ve Cenk Boğatur, fikir ayrılıkları nedeniyle projeden ayrılıyor.

Yayın Tarihi : 08-11-2025 11:38

Atv’nin salı akşamları seyirciyi ekrana toplayan dizisi "Gözleri KaraDeniz"de flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin senaristleri ekipten ayrılıyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı diziyi üçüncü bölümden beri yazan Gamze Arslan ve Cenk Boğatur, projeye veda ediyor.

 

Ayrılığın Nedeni Fikir Ayrılıkları

Gözleri KaraDeniz dizisinin seti, daha önce İstanbul’dan Rize’ye taşınmıştı. Şimdi de senaryo ekibinde bir ayrılık yaşanıyor. İki başarılı senarist, 12. bölüm itibarıyla diziden ayrılıyor. Şu anda 11. bölümünün çekimleri devam ediyor. Gamze Arslan ve Cenk Boğatur’un projeden kendi istekleriyle ayrıldıkları öğrenildi. Bu ayrılığın nedeni, yaratıcı süreçte yaşanan fikir ayrılıkları olarak belirtildi.

 

Yeni Senaristler Henüz Belli Değil

Gözleri KaraDeniz dizisinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstleniyor. Dizi, yeni senaristleriyle yoluna devam edecek. Ancak projeye dahil olacak yeni senaristlerin kimler olacağı henüz belli değil. Yapım ekibi, senaryo sürecindeki boşluğu doldurmak için arayışlara başladı.

