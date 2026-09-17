Gözde Seda Altuner’in Yatak Pozları Olay Oldu!

Gözde Seda Altuner, geceliğiyle yatakta verdiği pozları sosyal medyada paylaştı. Kilo verme süreciyle de gündemde olan oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

Gözde Seda Altuner’in Yatak Pozları Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 18:36

“Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle tanınan Gözde Seda Altuner son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle sık sık gündeme geliyor. Kilo verme sürecini açıkça anlatan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Altuner bu kez geceliğiyle yatakta verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Samimi ve dikkat çeken kareler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncunun takipçileri değişimiyle ilgili beğeni dolu mesajlar bıraktı.

Takipçilerinden Övgü Dolu Yorumlar

Gözde Seda Altuner’in yeni fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları oyuncuya iltifat etmeyi ihmal etmedi. Paylaşımın altında “Çok güzel olmuşsunuz”, “Zaten güzel bir kadındı, şimdi afet oldu” ve “Çok zayıflamışsınız, ne güzel olmuşsunuz” gibi yorumlar dikkat çekti.

Altuner’in özellikle son aylarda yaşadığı değişim takipçileri tarafından yakından izleniyor. Oyuncu da yeni görüntüsünü zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

Zayıflama İğnesi Kullandığını Açıklamıştı

Oyuncu geçtiğimiz şubat ayında kilo verme süreciyle ilgili merak edilen sorulara yanıt vermişti. Zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan Altuner bu sürecin doktor kontrolünde ilerlediğinin altını çizmişti.

“İğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi” diyen oyuncu söz konusu uygulamanın doktor denetimi olmadan yapılmaması gerektiğini özellikle belirtmişti.

“Tıbbi Bir Müdahale Oldu”

Kilo verme sürecinin sıradan bir diyet olmadığını ifade eden Altuner yaşadığı değişimin tıbbi bir müdahaleyle gerçekleştiğini söylemişti. “O meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum” açıklamasını yapan oyuncu sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Son yatak pozlarıyla yeniden gündeme gelen Altuner’in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

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