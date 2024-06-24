Gözde Kocaoğlu kızı Mercan ile Çeşme'de!

Gözde Kocaoğlu, tatil yapmak için kızı Mercan ile birlikte Çeşme'yi tercih etti. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, ağabeyinden birkaç gün sonra kızı ile birlikte aynı plaja geldi.

Siyah ve turuncu renkli bir bikini giymeyi tercih eden Gözde Kocaoğlu, Çeşme'nin eşsiz denizinin ve güneşinin tadını çıkardı. Kızı Mercan ile denizde keyifli vakit geçiren Gözde Hanım, kızıyla oyunlar oynayarak eğlendi. Plajda neşeli halleriyle dikkat çeken Gözde Kocaoğlu ve Mercan'ın bu keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

Tatilin tadını doyasıya çıkaran anne-kız, plajda neşeli halleri ve uyumlarıyla dikkat çekti. Gözde Kocaoğlu, tatilde dinlenmenin ve ailesiyle vakit geçirmenin keyfini sürüyor.