Gözde Kansu, yeni yaşını Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, setteki yoğun tempoya hazırlanmak için ruhunu ve bedenini dinlendirmeyi ihmal etmedi.

Gözde Kansu, yeni yaşını Kaz Dağları'nda yoga kampında kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2024 16:23

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Gülgün karakteriyle adından söz ettiren Gözde Kansu, setteki yoğun tempoya hazırlanmak için ruhunu ve bedenini dinlendirmeyi ihmal etmiyor. Çeşme'deki evinin terasında hamak yogası yaparak esnekliğiyle sosyal medyada gündem olan Kansu, şimdi de Kaz Dağları'ndaki bir yoga kampına katıldı.



44.yaşını Kaz Dağları'nın huzur dolu atmosferinde karşılayan ünlü oyuncu, kamp boyunca doğayla iç içe vakit geçirerek hem ruhunu hem de bedenini yeniledi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Kansu, enerjisi ve neşesiyle kampın vazgeçilmez ismi haline geldi.

Yoga seanslarının yanı sıra taş dengeleme sanatıyla da ilgilenen Kansu, doğayla iç içe geçirdiği bu zamanı hayatının en özel anlarından biri olarak nitelendirdi. Yeni yaşını böylesine anlamlı bir ortamda kutlamanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kansu, "Ruhuma iyi gelen bu yerde, doğanın kalbinde yeni yaşıma girmekten dolayı çok mutluyum" dedi.

Gözde Kansu'nun fit görünümü ve huzur dolu paylaşımları, sosyal medya takipçilerinden tam not aldı.

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