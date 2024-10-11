Gözde Kansu: Türk dizileri ülkemizin güzelliklerini dünyaya taşıyor

Gözde Kansu, Turizm Fuarı'nda Türk dizilerinin turizme katkısını vurguladı.

Gözde Kansu: Türk dizileri ülkemizin güzelliklerini dünyaya taşıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2024 11:16

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, oyuncu arkadaşı Gülçin Santırcıoğlu ile birlikte Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Turizm Fuarı'nda "Sinema ve Dizi Sektörünün Turizme Katkısı" adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Türk dizi ve sinema sektörünün turizme sağladığı büyük katkılara dikkat çeken Kansu, dizilerin dünya genelinde yarattığı ilgiyi ve bu ilginin ülkemize olan olumlu etkilerini anlattı.

Kansu, rol aldığı Yalı Çapkını dizisinin çekildiği Boğaz kıyılarına her gün yüzlerce hayranın geldiğini belirterek, “Bu ilgi beni hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Hayranlarımız, setimize hem karadan hem denizden gelerek saatlerce bizi görmek için bekliyorlar. Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek paha biçilemez,” dedi.

"Türk Dizileri Ülkemizin Güzelliklerini Dünyaya Tanıtıyor"

Kansu, yurtdışındaki deneyimlerini paylaşarak, Londra ve Paris gibi büyük şehirlerde de büyük ilgi gördüğünü söyledi. "Londra’da halk beni tanıdı, Paris’te de aynı ilgiyi gördüm. Türk dizileri, ülkemizin doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtıyor," ifadelerini kullandı.

"Gerçek Hastanelerde Çekim Yapmak Zor ve Üzücü"

Sektörde yaşanan zorluklara da değinen Kansu, bazı sahnelerin gerçek hastanelerde çekilmesinin hem zor hem de üzücü olduğunu belirtti. "Kundura Film Stüdyoları gibi çekimlere ayrılmış özel alanlar olsa, sektör için büyük kolaylık sağlanır ve turizme de katkı sunar," diyen Kansu, Hollywood'daki Universal Stüdyoları gibi büyük film platolarının Türkiye’de kurulmasının sektöre ve turizme inanılmaz fırsatlar yaratacağını vurguladı. “Turistler bu tür özel alanları ziyaret etmek için gelir, böylelikle hem sektör hem de turizm kazanır,” diye ekledi.

Türk dizi ve sinema sektörünün turizme sağladığı katkılar, panelde büyük ilgi topladı.

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