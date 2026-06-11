Gözaltına Alınan Ünlülerin Adreslerinden Çıkanlar Olay Oldu!

Bugün magazin ve sosyal medya gündemini epey hareketlendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi ve aralarında oldukça tanınmış isimlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Tanıdık İsimler Listede

Gözaltına alınanlar arasında müzik ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimler var. Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Ozan Doğulu, Berdan Mardini ve Yaşar İpek gibi isimlerin soruşturma kapsamında emniyete götürüldüğü belirtiliyor. Bunun yanında iş dünyasından ve farklı sektörlerden kişiler de listede yer alıyor.

Şu an için bu isimlerin suçlu olduğu yönünde kesinleşmiş bir durum yok. Gözaltı işlemlerinin ardından ifadeleri alınıyor ve soruşturmanın nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Aramalarda Neler Bulundu?

Operasyon sırasında bazı ev ve iş yerlerinde aramalar da yapılmış. İddialara göre manken Tessy Ramos Correia'nın adresinde bir miktar esrar bulunmuş. Mehmet Yıldız'ın adresinde ise hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiği belirtiliyor.

Bunun dışında Cheeky Club isimli bir işletmede yapılan aramada da az miktarda esrar bulunduğu öne sürülüyor. Yetkililer, ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığını ve soruşturmanın bu doğrultuda sürdüğünü söylüyor.

Siyaset Dünyasına Uzanan Detay

Operasyonda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker'in de gözaltına alınan isimler arasında yer alması oldu. Bu detay olayın sadece magazin dünyasıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Süreç Henüz Tamamlanmadı

Şu an için gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca dosya kapsamında 4 kişi için yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Savcılık incelemesinin ardından gözaltındaki kişilerin adliyeye sevk edilip edilmeyeceği ve haklarında nasıl bir karar verileceği belli olacak.

Kısacası oldukça geniş kapsamlı görünen bu soruşturma hem magazin hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak yeni bilgilerle dosyanın kapsamı ve sonuçları daha net anlaşılacak gibi görünüyor.